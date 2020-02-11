Хилл заменит Гордона на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ

Форвард «Астаны» Малкольм Хилл примет участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ, сообщает официальный сайт турнира. В составе сборной звёзд мира баскетболист заменит центрового «Зелёна-Гуры» Дрю Гордона.

Последний не сможет принять участияв звёздном уик-энде, так как в день Матча звёзд, 16 февраля, «Зелёна-Гура» играет в финале Кубка Польши.

Хилл примет участие в конкурсе трёхочковых бросков. В Единой лиги ВТБ Малкольм набирает 20,1 очка, собирает 3,9 подбора и совершает 3,4 передачи за матч.

Напомним, Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ пройдёт в Москве. Главными тренерами команд — участниц Матча всех звёзд станут наставник «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин, а также тренер «Химок» Римас Куртинайтис.