Хилл заменит Гордона на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ
Форвард «Астаны» Малкольм Хилл примет участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ, сообщает официальный сайт турнира. В составе сборной звёзд мира баскетболист заменит центрового «Зелёна-Гуры» Дрю Гордона.
Последний не сможет принять участияв звёздном уик-энде, так как в день Матча звёзд, 16 февраля, «Зелёна-Гура» играет в финале Кубка Польши.
Хилл примет участие в конкурсе трёхочковых бросков. В Единой лиги ВТБ Малкольм набирает 20,1 очка, собирает 3,9 подбора и совершает 3,4 передачи за матч.
Напомним, Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ пройдёт в Москве. Главными тренерами команд — участниц Матча всех звёзд станут наставник «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин, а также тренер «Химок» Римас Куртинайтис.
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