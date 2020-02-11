Бэйкер: не верю, что игроки отказываются переходить в «Нью-Йорк» из-за Долана
Защитник ЦСКА Рон Бэйкер поделился мыслями о положении вещей в бывшей команде — «Нью-Йорк Никс». Баскетболист не уверен, что игроки отказываются от перехода в «Никс» из-за личности владельца клуба Джеймса Долана.
«Когда выступал в „Никс“, Долан не имел непосредственных связей с командой. Он предпочитал решать дела через совет директоров. Не верю, что игроки отказываются переходить в „Нью-Йорк“ из-за Долана. Я не сторонник этой теории.
Нью-Йорк — цветок баскетбола. Именно здесь баскетбол рос больше всего. Думаю, это место привлекает свободных агентов независимо от того, кто владеет клубом", — приводит слова американца Eurohoops.
Бэйкер защищал цвета «Никс» на протяжении трёх неполных сезонов и провёл за команду 92 матча.
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