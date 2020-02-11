Источник: «Зенит» на место Плазы рассматривает кандидатуры Паскуаля и ещё трёх тренеров

Сегодня, 11 февраля, в СМИ прошла информация о том, что руководство «Зенита» близко к тому, чтобы прекратить сотрудничество с главным тренером команды Жоаном Плазой. Такое решение может быть принято в связи с неудовлетворительными результатами петербуржцев. В последних девяти матчах они проиграли восемь раз и выпали из топ-8 в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.
По сведениям источников, в руководстве «Зенита» на место Плазы рассматривают четырёх кандидатов, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эмилиано Карчия.
Кроме известного по работе с «Барселоной» и «Панатинаикосом» Хави Паскуаля, в Санкт-Петербурге изучают возможность сотрудничества с Юре Здовцем, некогда работавшим в петербургском «Спартаке», наставником сборной Чехии Роненом Гинзбургом и хорватским специалистом Игорем Миличечем.
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