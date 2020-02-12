Дуэйн Уэйд рассказал, как его 12-летний сын стал трансгендером

Трёхкратный чемпион НБА, прославленный баскетболист Дуэйн Уэйд, объявивший о завершении карьеры по итогам минувшего сезона, рассказал о 12-летнем сыне-трансгендере и признался, что не намерен давить на ребёнка и пытаться что-либо поменять.

«Зайе 12 лет. Не знаю, всем ли известно, что при рождении мы дали ей имя Зайон. Зайон родился мальчиком. Однажды он пришёл к нам и сказал, что хочет с нами поговорить. Он заявил, что готов рассказать правду и выразил желание представлять женский пол. Тогда он попросил называть его Зайей.

Я готов принять это. Посмотрел на неё и сказал, что это наша возможность дать ей право голоса. Сейчас мы проходим через всё это. Нашему ребёнку двенадцать лет, но в конечном счёте она справится с этим", — приводит слова Уэйда Clutch Points.