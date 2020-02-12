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42 очка Хардена и дабл-дабл Уэстбрука помогли «Хьюстону» переиграть «Бостон»

42 очка Хардена и дабл-дабл Уэстбрука помогли «Хьюстону» переиграть «Бостон»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча проходила в Хьюстоне на стадионе «Тойота-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 116:105.

Лучшую результативность в этом матче продемонстрировал американский защитник «Рокетс» Джеймс Харден, набравший 42 очка и совершивший 8 подборов и 7 передач. Его одноклубник — разыгрывающий Расселл Уэстбрук, оформивший дабл-дабл, набрал 36 очков и сделал 10 подборов и 5 передач.

Наибольшее количество очков в составе «Бостона» набрал форвард Гордон Хэйворд. На его счету 20 очков, 8 подборов и 6 передач.

«Хьюстон Рокетс» (34-20) занимает 5-е место в Западной конференции. «Бостон Селтикс» (37-16), прервавший свою 7-матчевую победную серию, — 3-е на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
12 февраля 2020, среда. 05:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
116 : 105
Бостон Селтикс
Бостон
Хьюстон Рокетс: Харден - 42, Уэстбрук - 36, Хаус - 17, Ковингтон - 12, Такер - 4, Маклемор - 3, Риверс - 2, Frazier, Howard, Гордон, Кабокло, Клемонс, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер
Бостон Селтикс: Хэйворд - 20, Браун - 19, Тейтум - 15, Уокер - 14, Тайс - 11, Уонамэйкер - 11, Смарт - 8, Уильямс - 7, Waters, Грин, Кантер, Лэнгфорд, Оджелей, Пуарье, Уильямс, Фалль, Эдвардс
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