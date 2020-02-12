42 очка Хардена и дабл-дабл Уэстбрука помогли «Хьюстону» переиграть «Бостон»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча проходила в Хьюстоне на стадионе «Тойота-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 116:105.

Лучшую результативность в этом матче продемонстрировал американский защитник «Рокетс» Джеймс Харден, набравший 42 очка и совершивший 8 подборов и 7 передач. Его одноклубник — разыгрывающий Расселл Уэстбрук, оформивший дабл-дабл, набрал 36 очков и сделал 10 подборов и 5 передач.

Наибольшее количество очков в составе «Бостона» набрал форвард Гордон Хэйворд. На его счету 20 очков, 8 подборов и 6 передач.

«Хьюстон Рокетс» (34-20) занимает 5-е место в Западной конференции. «Бостон Селтикс» (37-16), прервавший свою 7-матчевую победную серию, — 3-е на Востоке.