Аутсайдера НБА «Нью-Йорк» пятый год подряд признали самым дорогим клубом лиги

В издании Forbes оценили стоимость клубов, выступающих в Национальной баскетбольной ассоциации. На первой строчке расположился «Нью-Йорк Никс». Стоимость франшизы оценили в $ 4,6 млрд. Следом расположились «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз»: $ 4,4 и 4,3 млрд соответственно.
В сезоне-2019/2020 «Нью-Йорк» с соотношением побед и поражений 17-37 на сегодня занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Издание утверждает, что за последний год средняя стоимость клубов НБА выросла на 14% и составила $ 2,12 млрд.
Самые дорогие клубы НБА (топ-10)
1. «Нью-Йорк Никс» – $ 4,6 млрд
2. «Лос-Анджелес Лейкерс» – $ 4,4 млрд
3. «Голден Стэйт Уорриорз» – $ 4,3 млрд
4. «Чикаго Буллз» – $ 3,2 млрд
5. «Бостон Селтикс» – $ 3,1 млрд
6. «Лос-Анджелес Клипперс» – $ 2,6 млрд
7. «Бруклин Нетс» – $ 2,5 млрд
8. «Хьюстон Рокетс» – $ 2,475 млрд
9. «Даллас Маверикс» – $ 2,4 млрд
10. «Торонто Рэпторс» – $ 2,1 млрд.
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