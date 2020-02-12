«Лиге не хватает нас». Игуодала пожалел «Голден Стэйт»

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» Андре Игуодала посетовал, что «Голден Стэйт Уорриорз», за который он выступал ранее, резко сдал в сезоне-2019/2020.

В предыдущие пять сезонов «Голден Стэйт» неизменно выходил в финальную серию НБА и трижды стал чемпионом. В текущем первенстве «Уорриорз» с соотношением побед и поражений 12-42 занимают последнее место не только в Западной конференции, но и во всей лиге.

«Считаю, лиге не хватает нас. Это видно по нынешнему сезону, по всему, что происходит в лиге. Не хватает того, что привносили мы в лигу все эти пять лет. Люди не ценят то, что имеют, пока не потеряют», — приводит слова Игуодалы The Athletic.

Игуодала стал трёхкратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт». В 2015 году его признали самым ценным игроком финальной серии.