Главный тренер «Индианы» в шутку попросил Адетокунбо пропустить ещё один матч

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана Пэйсерс» Нэйт Макмиллан в шутку попросил лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо пропустить встречу регулярного чемпионата с его командой, которая состоится сегодня, 12 февраля.

Напомним, у 25-летнего Адетокунбо родился сын, и в связи с этим баскетболисту разрешили пропустить домашний матч с «Сакраменто Кингз», который состоялся позавчера, 10 февраля. Несмотря на отсутствие грека, «Милуоки» на своём паркете победил «Сакраменто» со счётом 123:111.

«Не спеши возвращаться, проведи с сыном столько времени, сколько тебе нужно», — приводит слова Макмиллана The Athletic.

Адетокунбо, 15-й номер драфта НБА 2013 года, проводит седьмой сезон в составе «Милуоки». В сезоне-2019/2020 «Бакс» сыграли 53 матча в рамках регулярного чемпионата, одержав в них 46 побед и потерпев 7 поражений. Клуб занимает первое место не только в Восточной конференции, но и во всей лиге.