19-летний Уильямсон повторил достижение Джордана и Юинга

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон набрал 31 очко, собрал 9 подборов и отдал 5 результативных передач в матче регулярного чемпионата с «Портленд Трэйл Блэйзерс». «Нью-Орлеан» на своей площадке победил «Портленд» со счётом 138:117.
19-летний Уильямсон, первый номер драфта НБА 2019 года, стал первым с сезона-1991/1992 новичком, который в первых девяти играх набирал как минимум 14 очков. В тот сезон этого удалось добиться Дикембе Мутомбо, а последними тремя новичками, отметившимися подобным достижением, помимо Мутомбо были Патрик Юинг и Майкл Джордан, сообщает журналист Эндрю Лопес в своём «твиттере».
В сезоне-2019/2020 «Нью-Орлеан» с соотношением побед и поражений 23-31 занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.
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