Брайанта и его 13-летнюю дочь похоронили 7 февраля

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джинна были похоронены 7 февраля, сообщает издание The Los Angeles Times. Местом проведения церемонии был мемориальный парк «Пасифик-вью» в Корона-дель-Мар, Калифорния.
Брайант и его дочь были в числе девяти пассажиров, которые погибли 26 января при крушении вертолёта в Калабасасе, Калифорния. Их останки были возвращены семье баскетболиста. Семья решила проститься с погибшими на закрытой для посторонних службе.
Церемония прощания запланирована на 24 февраля в «Стейплс-центре», где выступают «Лейкерс». Февраль, являющийся вторым месяцем, символизирует номер, под которым выступала Джинна, делавшая первые шаги на пути в профессиональный баскетбол. 24 соответствует одному из двух номеров Брайанта в «Лейкерс».
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