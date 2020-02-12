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Швед получил повреждение и не сыграет с «Астаной»

Швед получил повреждение и не сыграет с «Астаной»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Разыгрывающий баскетбольного клуба «Химки» Алексей Швед не сыграет в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной». Встреча «Астаны» и подмосковного клуба состоится послезавтра, 14 февраля.

«В последних матчах нашего лидера беспокоил дискомфорт в голеностопе. Швед останется в «Химках» для прохождения необходимых медицинских процедур», — сказано в сообщении пресс-службы подмосковного клуба.

По информации «Чемпионата», о серьёзной травме речь не идёт, поэтому баскетболист примет участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ, который состоится на «ВТБ Арене» в Москве 16 февраля.

Ранее стало известно, что Швед попал в стартовую пятёрку команды «Звёзды России», которая сыграет со «Звёздами мира» на Матче звёзд.

Стали известны стартовые пятёрки на Матч звёзд Единой лиги ВТБ
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