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Тимма не примет участия в матче с «Астаной» из-за травмы

Тимма не примет участия в матче с «Астаной» из-за травмы
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Форвард баскетбольного клуба «Химки» Янис Тимма не сыграет в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной». Встреча «Астаны» и подмосковного клуба состоится послезавтра, 14 февраля.

«Форвард нашей команды Янис Тимма не сможет сыграть в Астане. Из-за повреждения приводящей мышцы Янис уже пропустил в понедельник матч с нижегородцами. Игрок остаётся в Химках проходить лечение», — говорится в сообщении пресс-службы подмосковного клуба.

По информации «Чемпионата», о серьёзной травме речи не идёт, поэтому баскетболист примет участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ, который состоится на «ВТБ Арене» в Москве 16 февраля.

Ранее стало известно, что Тимма не попал в стартовую пятёрку команды «Звёзды мира», которая сыграет со «Звёздами России» на Матче звёзд.

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