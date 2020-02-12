Плаза: никогда не сможете считать себя тренером, пока вас не выгонят
Бывший главный тренер «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал своё увольнение.
«Вы никогда не сможете считать себя тренером, пока вам не перестанут платить или не выгонят вас», — написал Жоан Плаза в своём «твиттере».
Плаза отметил, что это цитата из высказываний известного испанского баскетбольного тренера Манеля Комаса.
Плаза добавил слова «Спасибо всем» на испанском языке и вставил эмодзи в виде разбитого сердца.
Напомним, 12 февраля стало известно, что Жоан Плаза покидает пост главного тренера санкт-петербургской команды. Такое решение приняли в связи с неудовлетворительными результатами петербуржцев. В последних девяти матчах они проиграли восемь раз и выпали из топ-8 в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.
Тюремного надзирателя наконец-то уволили. Спасёт ли это сезон «Зенита»?
Потенциал у команды большой, кто сможет снять проклятие домашней площадки?
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