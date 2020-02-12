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Плаза: никогда не сможете считать себя тренером, пока вас не выгонят

Плаза: никогда не сможете считать себя тренером, пока вас не выгонят
Баскетбол / Евролига 0

Бывший главный тренер «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал своё увольнение.

«Вы никогда не сможете считать себя тренером, пока вам не перестанут платить или не выгонят вас», — написал Жоан Плаза в своём «твиттере».

Плаза отметил, что это цитата из высказываний известного испанского баскетбольного тренера Манеля Комаса.

Плаза добавил слова «Спасибо всем» на испанском языке и вставил эмодзи в виде разбитого сердца.

Напомним, 12 февраля стало известно, что Жоан Плаза покидает пост главного тренера санкт-петербургской команды. Такое решение приняли в связи с неудовлетворительными результатами петербуржцев. В последних девяти матчах они проиграли восемь раз и выпали из топ-8 в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

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