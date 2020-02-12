Энтони: Уильямсон становится лучше с каждым матчем

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони высоко отозвался о новичке «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайоне Уильямсоне.
«Я не думаю, что Зайона можно сравнить с кем-то из тех, кого я видел ранее. С кем-то столь же мощным и с таким же хорошим прыжком. Он становится лучше с каждым матчем, его чувство игры развивается в лучшую сторону», — цитирует Кармело Энтони Clutch Points.
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Портленд Трэйл Блэйзерс» Зайон Уильямсон набрал 31 очко, собрал 9 подборов и отдал 5 результативных передач.
Уильямсон стал первым с сезона-1991/1992 новичком, который в первых девяти играх набирал как минимум 14 очков. В тот сезон этого удалось добиться Дикембе Мутомбо, а последними тремя новичками, отметившимися подобным достижением, помимо Мутомбо, были Патрик Юинг и Майкл Джордан.
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