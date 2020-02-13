Швед: Тимма и Седокова счастливы. Думаю, выйдут на Матч звёзд вместе

Разыгрывающий баскетбольного клуба «Химки» Алексей Швед прокомментировал отношения своего партнёра по команде Яниса Тиммы и певицы Анны Седоковой. Ранее стало известно, что баскетболисты выйдут на паркет на Матче звёзд со своими семьями.
«Что-то новенькое сделали, нигде не было такого. Будем на Матче звёзд с семьями. Выйду на паркет с женой и ребёнком или с родителями? Все в семье связаны с баскетболом. Скорее всего мы выйдем вдвоём, максимум втроём. Там будет много людей, мы не поместимся.
Янис Тимма с Аней счастливы вместе. Думаю, что он выйдет на Матч звёзд с ней», — сказал Алексей Швед в эфире программы «Вечерний Ургант».
Напомним, ранее стало известно, что Швед не сыграет в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной» из-за травмы, однако он примет участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ, который состоится на «ВТБ Арене» в Москве 16 февраля.
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