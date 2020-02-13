Швед: Коби Брайант — один из немногих игроков, который добился всего трудом

Разыгрывающий баскетбольного клуба «Химки» Алексей Швед поделился мнением о легендарном баскетболисте Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанте, погибшем 26 января в результате крушения вертолёта. Вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек, включая пилота.



«Я выходил на паркет против Коби Брайанта. Брайант был человек-легенда, он многое дал баскетболу и дал бы ещё, если бы не произошла эта трагедия. Очень грустно было. Против него всегда было тяжело играть. Он был очень трудолюбивый, один из немногих игроков, который добился всего трудом.



Я относился к Коби с уважением на паркете. Но на площадке нет друзей. Тебе без разницы, кто перед тобой стоит, ты должен играть на сто процентов», — сказал Алексей Швед в эфире программы «Вечерний Ургант».