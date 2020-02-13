«Сакраменто» не выбрал Дончича на драфте в 2018 году из-за отсутствия потенциала

Клуб НБА «Сакраменто Кингз» мог заполучить на драфте 2018 года разыгрывающего Луку Дончича, однако сделал выбор в пользу американского форварда Марвина Бэгли, по причине отсутствия потенциала у словенца, сообщает The Athletic.

Владелец «Кингз» Вивек Ранадиве лично встречался с игроком в 2018 году и тогда Дончич произвёл на него хорошее впечатление. После чего Ранадиве предложил селекционерам клуба выбрать именно Дончича под 2-м номером драфта, однако генеральный менеджер и его ассистенты смогли переубедить владельца, обосновывая это тем, что у словенца отсутствует потенциал для роста. В итоге выбор «Сакраменто» на драфте пал на Марвина Бэгли.



В текущем сезоне Дончич принял участие в 43 матчах за «Даллас Маверикс». В среднем он набирает 29 очков, совершает 10 подборов и отдаёт 9 передач. «Даллас» (32-22) занимает 6-е место в Западной конференции, а «Сакраменто» (21-32) – 12-е.