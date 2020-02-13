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Трипл-дабл Леброна и дабл-дабл Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Денвер» в овертайме

Трипл-дабл Леброна и дабл-дабл Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Денвер» в овертайме
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 120:116.

Главным героем в составе победителей стал Леброн Джеймс, который оформил трипл-дабл из 32 очков, 10 подборов и 14 передач. Дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов оформил Энтони Дэвис.

Самым результативным в составе проигравшей команды стал Джамал Маррей, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 10 передач. Никола Йокич также оформил дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов.

«Денвер» прервал четырёхматчевую победную серию. «Лейкерс» одержали третью победу подряд.

В следующем матче «Денвер Наггетс» сыграет с «Оклахома-Сити Тандер», а «Лос-Анджелес Лейкерс» встретится с «Мемфис Гриззлиз».

НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2020, четверг. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
116 : 120
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Маррей - 32, Йокич - 22, Грант - 15, Харрис - 13, Моррис - 12, Миллсэп - 10, Крэйг - 5, Вонле - 4, Дозьер - 2, Макрай - 1, Bol, Бартон, Бэйтс-Диоп, Пламли, Портер, Чанчар
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 33, Джеймс - 32, Ховард - 14, Брэдли - 10, Карузо - 10, Колдуэлл-Поуп - 9, Макги - 4, Грин - 3, Кузма - 3, Рондо - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Дэниэлс, Казинс, Кук
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