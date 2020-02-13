Трипл-дабл Леброна и дабл-дабл Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Денвер» в овертайме

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 120:116.

Главным героем в составе победителей стал Леброн Джеймс, который оформил трипл-дабл из 32 очков, 10 подборов и 14 передач. Дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов оформил Энтони Дэвис.

Самым результативным в составе проигравшей команды стал Джамал Маррей, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 10 передач. Никола Йокич также оформил дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов.

«Денвер» прервал четырёхматчевую победную серию. «Лейкерс» одержали третью победу подряд.

В следующем матче «Денвер Наггетс» сыграет с «Оклахома-Сити Тандер», а «Лос-Анджелес Лейкерс» встретится с «Мемфис Гриззлиз».