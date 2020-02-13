Главным тренером «Зенита» станет Паскуаль
В баскетбольном клубе «Зенит», расставшимся с главным тренером Жоаном Плазой, нашли замену наставнику. Санкт-петербургский клуб возглавит испанский специалист Хавьер Паскуаль.
«Паскуаль очень хотел вернуться в Евролигу в этом сезоне, поэтому предложение от «Зенита» он принял с большим воодушевлением. Он считает, что нынешний ростер «Зенита» вполне способен показывать гораздо более высокие результаты, и он, со своей стороны, сделает всё возможное для вывода клуба из кризиса.
Контракт подписан до конца сезона, но в случае успешных результатов обе стороны будут заинтересованы в продолжении сотрудничества», — приводит слова неназванного представителя «Зенита» «Известия».
Напомним, в сезоне-2009/2010 Паскуаль выиграл Евролигу с «Барселоной».
Тюремного надзирателя наконец-то уволили. Спасёт ли это сезон «Зенита»?
Потенциал у команды большой, кто сможет снять проклятие домашней площадки?
Читайте также
- 13 февраля 2020
-
10:00
-
09:40
-
09:26
-
08:55
-
08:00
-
07:13
-
04:33
-
02:00
-
01:29
- 12 февраля 2020
-
23:44
-
22:01
-
20:10
-
19:36
-
18:51
-
16:24
-
16:15
-
15:40
-
15:22
-
13:48
-
12:43
-
11:30
-
10:10
-
09:00
-
08:20
-
08:08
-
00:52
- 11 февраля 2020
-
23:50
-
22:59
-
21:58
-
19:50
-
19:50
-
18:07
-
17:21
-
15:40
-
14:20
Партнерский контент