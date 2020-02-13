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Главным тренером «Зенита» станет Паскуаль

Главным тренером «Зенита» станет Паскуаль
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В баскетбольном клубе «Зенит», расставшимся с главным тренером Жоаном Плазой, нашли замену наставнику. Санкт-петербургский клуб возглавит испанский специалист Хавьер Паскуаль.

«Паскуаль очень хотел вернуться в Евролигу в этом сезоне, поэтому предложение от «Зенита» он принял с большим воодушевлением. Он считает, что нынешний ростер «Зенита» вполне способен показывать гораздо более высокие результаты, и он, со своей стороны, сделает всё возможное для вывода клуба из кризиса.

Контракт подписан до конца сезона, но в случае успешных результатов обе стороны будут заинтересованы в продолжении сотрудничества», — приводит слова неназванного представителя «Зенита» «Известия».

Напомним, в сезоне-2009/2010 Паскуаль выиграл Евролигу с «Барселоной».

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