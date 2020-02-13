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Лиллард получил травму и пропустит Матч звёзд НБА

Лиллард получил травму и пропустит Матч звёзд НБА
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард не смог доиграть матч регулярного чемпионата с «Мемфис Гриззлиз» из-за растяжения паха. «Портленд» в гостях уступил «Мемфису» со счётом 104:111.

После матча Лиллард сообщил, что пропустит Матч всех звёзд НБА и конкурс трёхочковых бросков. Звёздный уик-энд пройдёт в Чикаго с 14 по 16 февраля.

«Надо думать о будущем. Звёздный уик-энд — это классно, но здоровье прежде всего.

Хочу быть уверенным, что тело не подведёт после перерыва на Матч звёзд. Надеюсь, моё место в команде Леброна займёт кто-то, кто заслужил этого, но не попал на Матч звёзд. Например, Девин Букер из «Финикса», — приводит слова Лилларда ESPN.

Сегодня, 13 февраля, Лиллард пройдёт медобследование, по итогам которого станет известен примерный срок его возвращения на паркет.

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