«Офигительно живой тренер». Пресс-атташе «Зенита» — об уволенном Плазе

Пресс-атташе баскетбольного клуба «Зенит» Артём Комаров прокомментировал решение руководства расстаться с главным тренером Жоаном Плазой, возглавлявшим команду с 2018 года.

«На самом деле Жоана Плазу жаль. Есть сухие факты, которые говорят, что из 40 матчей в этом сезоне «Зенит» под его руководством выиграл всего лишь 13, а есть обстоятельства. Не буду вам о них рассказывать, сами по себе они теперь неинтересны, но скажу об эмоциях.

Сначала хотел написать много громких слов, но понял, что это было бы лукавством. Он был противоречивым человеком, это правда, но эти противоречия делали его офигительно живым тренером. Плаза был очень поглощён работой, но при этом не забывал в этой работе по-настоящему жить. Сам не был роботом и никому вокруг не позволял им быть. Я за полгода совместной работы ни разу не видел его заскучавшим.

Ему не хватало совсем чуть-чуть. У «Зенита» шесть поражений в шести последних матчах, но во всех из них провалена ровно одна четверть, а три остальные либо сведены вничью, либо выиграны. Даже с «Барселоной», даже с «Фенербахче». Без исключений, посмотрите статистику. Мне кажется, что эти провалы – следствия тех самых обстоятельств, о которых я писал.

Решит ли новый тренер – кем бы он ни был – проблемы? Всё может быть. Есть антикризисные специалисты, которые на длинной дистанции сходят, но на короткой показывают результат. Никто не знает, как будет в этот раз. Увидим. Плазе же удачи и сил быстро справиться с первым в жизни увольнением», — написал Комаров в своём телеграм-канале.

