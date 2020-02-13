Куртинайтис: даём подлечиться Шведу и Тимме, они проводили последние игры под уколами

Главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной».



«Даём подлечиться Шведу и Тимме, они проводили последние игры под уколами с травмами. Матч с «Астаной» нам очень важен, но у нас нет в целом времени на восстановление. Зато вернулись в строй Крамер и Бертанс. Сыграет завтра Томас Робинсон, посмотрим на него, хотя, конечно, ему будет сложно, ведь он только вчера присоединился к нам. «Астана» — очень опасная команда, особенно дома. Они сохранили свой прошлогодний стиль игры, легионеры у них хорошие, так что ждём завтра сложной игры», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.