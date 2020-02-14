В «Миннесоте» не намерены менять тренера

Владелец «Миннесоты Тимбервулвз» Гленн Тэйлор заверил, что невзирая на отсутствие результата, в клубе не намерены отправлять в отставку главного тренера команды Райана Сондерса.

«Нет, нет, нет. Он нанят. Он молод и со временем будет становиться лучше. Нам нужно дать ему это время. Сондерс очень доволен изменениями в составе. Теперь он может получить тот баскетбол, который и хотел видеть. Он действительно верит в трёхочковые броски и быстрое движение мяча. Ему нужны были лучшие снайперы из-за дуги, чем у нас были раньше», — приводит слова Тэйлора Clutch Points.

На данный момент «Миннесота» является одной из худших команд лиги. «Волки» занимают четырнадцатое место в турнирной таблице Западной конференции.