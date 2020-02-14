«Нью-Орлеан» проиграл «Оклахоме», несмотря на личный рекорд результативности Уильямсона
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча прошла на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой гостей со счётом 123:118.
В составе победителей самым результативным стал Данило Галлинари, набравший 29 очков. По дабл-даблу оформил Крис Пол (14 очков и 12 передач) и Стивен Адамс (11 очков и 11 подборов).
Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Зайон Уильямсон, набравший 32 очка, установив личный рекорд результативности. Джру Холидей оформил дабл-дабл из 14 очков и 11 передач.
«Нью-Орлеан» прервал трёхматчевую победную серию. «Охлахома» в свою очередь одержала первую победу после двух поражений подряд.
НБА - регулярный чемпионат
14 февраля 2020, пятница. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
118 : 123
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 32, Редик - 24, Болл - 16, Холидей - 14, Фэйворс - 8, Харт - 7, Мелли - 6, Джексон - 5, Хэйс - 4, Мур - 2, Александер-Уолкер, Грэй, Ингрэм, Миллер, Окафор, Уильямс, Читэм
Оклахома-Сити Тандер: Галлинари - 29, Шрёдер - 22, Жильжо-Александер - 17, Пол - 14, Адамс - 11, Мускала - 10, Надер - 8, Dort - 7, Фергюсон - 3, Ноэль - 2, Hervey, Roberson, Roby, Базли, Бертон, Диалло
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