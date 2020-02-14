«Нью-Орлеан» проиграл «Оклахоме», несмотря на личный рекорд результативности Уильямсона

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча прошла на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой гостей со счётом 123:118.

В составе победителей самым результативным стал Данило Галлинари, набравший 29 очков. По дабл-даблу оформил Крис Пол (14 очков и 12 передач) и Стивен Адамс (11 очков и 11 подборов).

Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Зайон Уильямсон, набравший 32 очка, установив личный рекорд результативности. Джру Холидей оформил дабл-дабл из 14 очков и 11 передач.

«Нью-Орлеан» прервал трёхматчевую победную серию. «Охлахома» в свою очередь одержала первую победу после двух поражений подряд.