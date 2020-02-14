Джордж не смог доиграть матч с «Бостоном» из-за травмы

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев после двух овертаймов со счётом 141:133.
Ещё до перерыва «Клипперс» потеряли нападающего Пола Джорджа. Американец провёл на площадке 14 минут и 46 секунд, набрав за это время 4 очка, сделал 1 подборов и 1 результативную передачу.
Как сообщает журналист Эндрю Грайф в своём «твиттере», игрок получил повреждение бедра.
Джордж пропустил начало сезона из-за операции на плече, перенесённой в межсезонье.
Он перешёл в «Лос-Анджелес Клипперс» в межсезонье, а минувший чемпионат провёл в составе «Оклахома-Сити Тандер». В регулярном сезоне-2018/19 набирал в среднем 28,0 очка, собирал 8,2 подбора и совершал 4,1 передачи.
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