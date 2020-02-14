УГМК подписал олимпийскую чемпионку американку Стюарт
В состав женского баскетбольного клуба УГМК вошла олимпийская чемпионка, нападающая сборной США Брианна Стюарт. В российской Премьер-лиге она выступала за курское «Динамо».
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Стюарт 25 лет, с 2016 года она играет в американском клубе «Сиэтл Шторм». С этой командой она признавалась лучшим игроком WNBA (2018), MVP финала WNBA (2018), дважды была участницей Матча всех звёзд WNBA (2017, 2018).
В составе сборной США Стюарт завоевала золото Олимпийских игр (2016), дважды становилась чемпионкой мира (2014, 2018). С 2016 по 2018 год выступала за китайский «Шанхай Баошань Дахуа», с 2018 по 2019 год играла в курском «Динамо», с которым взяла серебряную медаль Евролиги (2019).
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