На Fox Sports сравнили Дончича с Ларри Бёрдом

Журналист Fox Sports Крис Бруссар провёл параллели между лидером клуба НБА «Даллас Маверикс» 20-летним Лукой Дончичем и знаменитым баскетболистом Ларри Бёрдом, трёхкратным чемпионом лиги в составе «Бостон Селтикс».
«Лука Дончич очень похож на Ларри Бёрда. Оба могут держать мяч, бежать, инициировать нападение. Они отличные распасовщики, могут бросать с дистанции и отлично действуют на подборе. В итоге это сравнение станет реальностью, если Лука сможет выигрывать», – приводятся слова журналиста в «твиттере» Undisputed.
В сезоне-2019/2020 средние показатели словенского баскетболиста составляют 28,9 очка, 9,5 подбора и 8,7 передачи за игру. «Даллас» с соотношеним побед и поражений 33-22 занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.
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