Куртинайтис: плохо сыграли, но хорошо, что выиграли
Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу своих подопечных над «Астаной» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 91:88 (24:24, 23:13, 29:22, 15:29).
«Плохо сыграли, но хорошо, что выиграли. При «+15» мы сегодня играли не как команда Евролиги. Мы сделали результат, это для нас не проблема, но ведь нужно ещё его сохранить. Начались ошибки, недоработки в защите. Мы сегодня проиграли 10 подборов. Можно всё списать на усталость, но я этого делать не буду. Мы профессионалы, мы должны уметь восстанавливаться и потом играть в полную силу. Я сегодня разочарован. Единственное — хорошо, что выиграли», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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