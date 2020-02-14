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Дончич планирует сыграть в квалификационном турнире Олимпийских игр

Дончич планирует сыграть в квалификационном турнире Олимпийских игр
Баскетбол / НБА 0

Лидер «Даллас Маверикс» и сборной Словении по баскетболу Лука Дончич заявил, что намерен помочь национальной команде в квалификационном турнире Олимпиады. Сборная Словении попробует добыть путёвку на Олимпийские игры в Токио на турнире, который будет проходить в Каунасе в июне 2020 года.

Словенцы попали в отборочную группу со сборными Польши и Анголы. В случае успеха в этом трио балканцы разыграют путёвку с лучшей командой из группы А, в которой сыграют Литва, Южная Корея и Венесуэла.

«Конечно, я сыграю за сборную», — приводит слова Дончича на своей странице в «Твиттере» обозреватель Донатас Урбонас.

Напомним, Лука Дончич является ключевой фигурой в составе сборной. В 2017 году он помог команде завоевать золото Евробаскета.

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