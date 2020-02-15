Сборная мира уступила сборной США в Матче восходящих звёзд НБА, Михайлюк набрал 6 очков

Сборная США переиграла сборную мира в Матче восходящих звёзд НБА, прошедшем в рамках Звёздного уик-энда лиги.



Сборная мира уверенно начала матч, выиграв первую четверть с разницей девять очков. Во второй двенадцатиминутке сборной США удалось выравнять игру, но их соперники всё же закончили половину встречи с преимуществом в 10 очков.



Решающей в матче стала вторая половина встречи — уже в третьем игровом отрезке чаша весов качнулась в сторону американских звёзд, выигравших четверть с разницей в 20 очков. Заключительный игровой отрезок также остался за сборной США. Итоговый счёт встречи — 151:131 (30:39, 41:42, 44:24, 36:26) в пользу сборной США.



23 очка в составе сборной США набрал Эрик Пашалл, ставший самым результативным игроком матча. В составе звёзд мира 27 очков набрал Ар Джей Барретт. Лука Дончич провёл на паркете 23 минуты 45 секунд, набрав 16 очков. Святослав Михайлюк провёл на площадке 16 минут 15 секунд и набрал 6 очков.