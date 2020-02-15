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Джордан: лучший данк, который видел, исполнил Винс Картер

Джордан: лучший данк, который видел, исполнил Винс Картер
Баскетбол / НБА 0

Легенда НБА Майкл Джордан, известный как один из лучших данкеров в истории, рассказал о данке, который произвёл на него сильное впечатление.

«Самый невероятный данк, который когда-либо видел, пожалуй, исполнил Винс Картер, когда после данка повис на кольце и зацепился за него локтевым сгибом. По-моему, это было просто невероятно, вне всяких сомнений», — сказал Джордан.

Винс Картер выступал в Национальной баскетбольной ассоциации за «Торонто Рэпторс», «Нью-Джерси Нетс», «Орландо Мэджик», «Финикс Санз», «Даллас Маверикс», «Мемфис Гриззлис» и «Сакраменто Кингз». Сейчас Картер играет за «Атланту Хокс».

Картер восемь раз подряд участвовал в Матчах звёзд НБА. Олимпийский чемпион 2000 года в составе сборной США.

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