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Майлз Бриджес стал MVP Матча восходящих звёзд НБА

Майлз Бриджес стал MVP Матча восходящих звёзд НБА
Баскетбол / НБА 0

Форвард Сборной США Майлз Бриджес был признан самым ценным игроком Матча восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.

Форвард «Шарлотт» в матче со сборной мира набрал 20 очков, совершил 5 подборов, отдал 5 результативных передач и сделал 3 перехвата за 20 минут игрового времени.

Итоговый счёт встречи — 151:131 (30:39, 41:42, 44:24, 36:26) в пользу сборной США.

23 очка в составе сборной США набрал Эрик Пашалл, ставший самым результативным игроком матча. В составе звёзд мира 27 очков набрал Ар Джей Барретт. Лука Дончич провёл на паркете 23 минуты 45 секунд, набрав 16 очков. Святослав Михайлюк провёл на площадке 16 минут 15 секунд и набрал 6 очков.

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