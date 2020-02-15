Пау Газоль: возможно, я завершу карьеру

Испанский центровой Пау Газоль не исключает, что завершит карьеру в ближайшее время.



«Сейчас прохожу курс восстановления после травмы. Именно такой у меня статус в настоящий момент. Прохожу курс реабилитации и сосредоточен на лечении ноги, чтобы снова вернуться в игру.



Возможно, завершу карьеру. Нельзя исключать такой вариант. Я не молод, особенно с точки зрения баскетбола», — приводит слова спортсмена ESPN.



Напомним, в ноябре стало известно, что «Портленд Трэйл Блэйзерс» отчислил Пау Газоля. Игрок продолжает восстанавливаться после операции на ноге.



39-летний Газоль-старший — один из самых титулованных испанских баскетболистов. В прошлом он завоевал титул чемпиона НБА, также выигрывал чемпионат Европы и первенство мира и становился призёром Олимпийских игр.