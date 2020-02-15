Паскуаль стал новым главным тренером «Зенита»
Испанский специалист Хавьер Паскуаль стал новым главным тренером баскетбольного клуба «Зенит», сообщает пресс-служба клуба. Контракт со специалистом рассчитан до конца следующего сезона.
«Хавьер Паскуаль — новый главный тренер «Зенита». Контракт рассчитан до конца сезона-2020/2021.
Паскуаль более десяти лет провёл в испанской «Барселоне», в 2010 году став самым молодым тренером-чемпионом в истории Евролиги. Последним клубом Паскуаля был греческий «Панатинаикос».
Паскуаль входит в число самых успешных и титулованных европейских тренеров», — гласит сообщение пресс-службы баскетбольного клуба.
Напомним, ранее с поста главного тренера санкт-петербургской команды был уволен испанский специалист Жоан Плаза.
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