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Паскуаль стал новым главным тренером «Зенита»

Паскуаль стал новым главным тренером «Зенита»
Баскетбол / Евролига 0

Испанский специалист Хавьер Паскуаль стал новым главным тренером баскетбольного клуба «Зенит», сообщает пресс-служба клуба. Контракт со специалистом рассчитан до конца следующего сезона.

«Хавьер Паскуаль — новый главный тренер «Зенита». Контракт рассчитан до конца сезона-2020/2021.

Паскуаль более десяти лет провёл в испанской «Барселоне», в 2010 году став самым молодым тренером-чемпионом в истории Евролиги. Последним клубом Паскуаля был греческий «Панатинаикос».

Паскуаль входит в число самых успешных и титулованных европейских тренеров», — гласит сообщение пресс-службы баскетбольного клуба.

Напомним, ранее с поста главного тренера санкт-петербургской команды был уволен испанский специалист Жоан Плаза.

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