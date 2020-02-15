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Церковный: Паскуаль является оптимальной кандидатурой на должность главного тренера

Церковный: Паскуаль является оптимальной кандидатурой на должность главного тренера
Баскетбол / Евролига 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал назначение на пост главного тренера команды испанца Хавьера Паскуаля. Контракт со специалистом рассчитан до конца следующего сезона.

«Уверен, в нашей ситуации Хавьер Паскуаль является оптимальной кандидатурой на должность главного тренера. Он хорошо знает большую часть наших игроков, знаком с тем, как работает Джоан Плаза, и сможет извлечь максимум из того, что сделал его предшественник. У нас впереди достаточно времени и игр, чтобы исправить наше положение и реабилитироваться перед болельщиками», — приводит слова Александра Церковного официальный сайт команды.

Напомним, ранее с поста главного тренера санкт-петербургской команды был уволен испанский специалист Жоан Плаза.

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