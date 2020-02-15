Церковный: Паскуаль является оптимальной кандидатурой на должность главного тренера

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал назначение на пост главного тренера команды испанца Хавьера Паскуаля. Контракт со специалистом рассчитан до конца следующего сезона.



«Уверен, в нашей ситуации Хавьер Паскуаль является оптимальной кандидатурой на должность главного тренера. Он хорошо знает большую часть наших игроков, знаком с тем, как работает Джоан Плаза, и сможет извлечь максимум из того, что сделал его предшественник. У нас впереди достаточно времени и игр, чтобы исправить наше положение и реабилитироваться перед болельщиками», — приводит слова Александра Церковного официальный сайт команды.



Напомним, ранее с поста главного тренера санкт-петербургской команды был уволен испанский специалист Жоан Плаза.