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Карасёв не поможет сборной России в ближайших матчах отбора ЧЕ-2021

Карасёв не поможет сборной России в ближайших матчах отбора ЧЕ-2021
Баскетбол / Сборная России 0

Форвард подмосковных «Химок» Сергей Карасёв не поможет сборной России в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года 20 и 23 февраля. Об этом сообщил генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов.

«Карасёв не сможет помочь сборной в предстоящих матчах, он не успел восстановиться после травмы, полученной в матче с «Маккаби». Он сейчас не летал с нами в Астану. Перелома нет, но есть сильный ушиб кисти, и Карасёву ещё нужно время. Ситуация такая же, как год назад. Матчи сборной России и Евролиги проходят в одно время. 20 февраля мы играем на выезде с «Миланом», и в этот же день сборная играет в Италии», — приводит слова Павла Астахова «Р-Спорт».

20 февраля сборная России на выезде встретится с командой Италии, а 23-го в Перми — со сборной Северной Македонии.

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