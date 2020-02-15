Е. Пашутин: через пять лет ребята из молодёжной команды «Локо» должны попасть в основу

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин принял участие в тренировке молодёжной команды «железнодорожников» и сказал, что через несколько лет в основе «Локо» должны играть сразу несколько воспитанников клуба.
«У нас профессиональный клуб, с большим именем. Руководство ставит цель, чтобы ребята из молодёжной команды в ближайшие пять лет могли попасть в основу и были лидерами на позициях. Это касается именно своих воспитанников, тех, кто прошёл школу „Локомотива-Кубань“.
Мы уделяем внимание молодёжи. Очень много перспективных и талантливых ребят. Есть возможность поучаствовать в тренировках. Мы не меняем тактические построения. Делимся опытом и работаем над индивидуальной техникой», — рассказал Пашутин в интервью, размещённом на канале «Локомотива-Кубань» в YouTube.
- 15 февраля 2020
-
18:36
-
17:59
-
16:53
-
15:32
-
14:54
-
13:49
-
12:56
-
12:33
-
11:43
-
10:04
-
08:54
-
07:01
-
00:43
- 14 февраля 2020
-
23:22
-
22:24
-
21:03
-
19:40
-
18:23
-
15:18
-
13:55
-
12:50
-
11:21
-
10:07
-
09:00
-
07:43
-
07:19
-
06:46
-
00:35
- 13 февраля 2020
-
23:27
-
22:32
-
21:18
-
20:41
-
19:55
-
18:55
-
17:14