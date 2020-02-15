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Е. Пашутин: через пять лет ребята из молодёжной команды «Локо» должны попасть в основу

Е. Пашутин: через пять лет ребята из молодёжной команды «Локо» должны попасть в основу
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин принял участие в тренировке молодёжной команды «железнодорожников» и сказал, что через несколько лет в основе «Локо» должны играть сразу несколько воспитанников клуба.

«У нас профессиональный клуб, с большим именем. Руководство ставит цель, чтобы ребята из молодёжной команды в ближайшие пять лет могли попасть в основу и были лидерами на позициях. Это касается именно своих воспитанников, тех, кто прошёл школу „Локомотива-Кубань“.

Мы уделяем внимание молодёжи. Очень много перспективных и талантливых ребят. Есть возможность поучаствовать в тренировках. Мы не меняем тактические построения. Делимся опытом и работаем над индивидуальной техникой», — рассказал Пашутин в интервью, размещённом на канале «Локомотива-Кубань» в YouTube.

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