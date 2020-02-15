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Миллс отправился в Австралию на места лесных пожаров

Миллс отправился в Австралию на места лесных пожаров
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Патрик Миллз не стал использовать перерыв в регулярном чемпионате для отдыха и восстановления. Вместо этого австралиец отправился на родину, где посещает места масштабных лесных пожаров. Миллз рассчитывает оказать максимально посильную помощь в преодолении последствий стихии, сообщает Clutch Points.

Напомним, что с осени минувшего года в Австралии бушуют мощнейшие лесные пожары, жертвами которых стали десятки человек и, по оценкам специалистов, более миллиона животных.

Небольшая пауза в регулярном чемпионате связана с проведением Матча всех звёзд. «Сан-Антонио» первый матч после звёздного уик-энда проведёт лишь 22 февраля. Команда отправится в Солт-Лейк-Сити, где померится силами с «Ютой Джаз».

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