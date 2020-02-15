Батлер не исключает возвращения в «Чикаго Буллз»

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер признался, что не исключает возвращения в «Чикаго Буллз», где он начинал профессиональную карьеру.

«Не исключаю возвращения в „Чикаго“. Верю в их менеджмент. У этой команды много молодых талантов», — приводит слова Батлера на своей странице в «Твиттере» обозреватель Кей Си Джонсон.

Батлер был выбран на драфте 2011 года под 30-м номером командой «Чикаго Буллз». В Иллинойсе он провёл шесть сезонов, после чего был выменян в «Миннесоту Тимбервулвз». После в его карьере была «Филадельфия Сиксерс». В «Майами Хит» он проводит дебютный сезон.

В нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 46 матчах, набирая 20,6 очка, собирая 6,8 подбора и совершая 6,1 передачи.