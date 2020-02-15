Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Батлер не исключает возвращения в «Чикаго Буллз»

Батлер не исключает возвращения в «Чикаго Буллз»
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер признался, что не исключает возвращения в «Чикаго Буллз», где он начинал профессиональную карьеру.

«Не исключаю возвращения в „Чикаго“. Верю в их менеджмент. У этой команды много молодых талантов», — приводит слова Батлера на своей странице в «Твиттере» обозреватель Кей Си Джонсон.

Батлер был выбран на драфте 2011 года под 30-м номером командой «Чикаго Буллз». В Иллинойсе он провёл шесть сезонов, после чего был выменян в «Миннесоту Тимбервулвз». После в его карьере была «Филадельфия Сиксерс». В «Майами Хит» он проводит дебютный сезон.

В нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 46 матчах, набирая 20,6 очка, собирая 6,8 подбора и совершая 6,1 передачи.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020