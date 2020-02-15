Вдова Брайанта написала для него послание в День святого Валентина
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, написала послание для своего возлюбленного в День святого Валентина.
«Моему вечному Валентину. Люблю тебя очень сильно. Скучаю по тебе в твой любимый праздник. Люблю тебя. Целую тебя и Джиджи на небесах. С Днём святого Валентина, любимые. Со всей любовью, твоя бу-бу», — написала Ванесса Брайант на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта в городе Калабасас (штат Калифорния, США). На борту вертолёта также была его дочь и ещё семь человек. Выживших в результате катастрофы нет. Недавно стало известно, что Брайанта и его дочь тайно похоронили. Публичная церемония прощания с баскетболистом состоится 24 февраля.
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