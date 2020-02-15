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Агент Адетокунбо: Яннис может провести в «Милуоки» всю карьеру

Агент Адетокунбо: Яннис может провести в «Милуоки» всю карьеру
Баскетбол / НБА 0

Алекс Саратцис, агент форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, не исключил, что его клиент может провести в команде из Висконсина всю карьеру.

«Думаю, он может провести в „Милуоки“ всю карьеру. Все говорят, что в 2021 году он станет неограниченно свободным агентом и перед ним будут открыты разные варианты. Но, полагаю, он с лёгкостью может заявить, что проведёт в „Милуоки“ всю карьеру. Это очень реальный вариант», — приводит слова Саратциса Eurohoops.

Яннис Адетокунбо был выбран на драфте НБА 2013 года под пятнадцатым номером. Всю карьеру в НБА он защищает цвета «Милуоки Бакс». По итогам минувшего сезона получил награду MVP. В нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 48 матчах, набирая 30,0 очка, собирая 13,5 подбора и совершая 5,8 передачи.

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