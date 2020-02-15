Воронцевич, Боломбой и Антонов не помогут сборной России в ближайших матчах
Форварды ЦСКА Семён Антонов, Андрей Воронцевич и Джоэл Боломбой не помогут сборной России 20 и 23 февраля в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года, сообщает «Р-Спорт. Из состава «армейцев» национальной команде поможет лишь Михаил Кулагин.
20 февраля сборная России в Неаполе встретится с командой Италии, а 23-го в Перми — со сборной Северной Македонии.
Это будут первые матчи сборной России в отборочном цикле чемпионата Европы. Напомним, ранее стало известно, что команде в отборочных матчах с Италией и Северной Македонией не помогут лидер «Химок» Алексей Швед и форвард подмосковной команды Сергей Карасёв.
Кроме команд Италии, России и Северной Македонии, в квартете В выступает сборная Эстонии.
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