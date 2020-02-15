Рэндольф считает, что «Реал» лучше некоторых команд НБА

Форвард мадридского «Реала» Энтони Рэндольф продлил сотрудничество с командой из Испании до 2023 года и признался, что не хочет возвращаться в НБА. По его словам «Реал» — одна из лучших команд мира, которая превосходит и некоторые клубы НБА.

«Переезд в Европу и контракт с „Реалом“ — лучшее, что могло со мной произойти. Это лучший клуб, в котором я когда-либо работал. „Реал“ — одна из лучших команд в мире и она превосходит даже некоторые клубы из НБА. Сейчас я уже не думаю об НБА, меня не беспокоят эти мысли. Преимущества выступлений в Европе? Здесь я каждый год борюсь за трофеи», — приводит слова Рэндольфа El Mundo.

Энтони Рэндольф выступает в «Реале» с 2016 года. До этого он защищал цвета «Локомотива-Кубань».