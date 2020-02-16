Награда лучшему игроку Матча звёзд НБА будет названа именем Брайанта

Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер на пресс-конференции заявил, что награда, которая вручается лучшему игроку Матча звёзд будет названа в честь легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который трагический погиб в результате крушения вертолёта.
Брайант и его дочь были в числе девяти пассажиров, которые погибли 26 января при крушении вертолёта в Калабасасе, Калифорния.
Брайант пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Баскетболист завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».
Матч звёзд состоится 16 февраля на стадионе «Юнайтед-Центр» в Чикаго. Эта встреча станет 69-м Матчем звёзд в истории Национальной баскетбольной ассоциации.
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