Награда лучшему игроку Матча звёзд НБА будет названа именем Брайанта

Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер на пресс-конференции заявил, что награда, которая вручается лучшему игроку Матча звёзд будет названа в честь легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который трагический погиб в результате крушения вертолёта.

Брайант и его дочь были в числе девяти пассажиров, которые погибли 26 января при крушении вертолёта в Калабасасе, Калифорния.

Брайант пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Баскетболист завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».

Матч звёзд состоится 16 февраля на стадионе «Юнайтед-Центр» в Чикаго. Эта встреча станет 69-м Матчем звёзд в истории Национальной баскетбольной ассоциации.