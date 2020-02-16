Джон Роберт Холден и Ватутин введены в Зал славы Единой лиги ВТБ

В преддверии Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ в организации отметили несколько знаковых личностей в истории лиги.

В Зал славы Единой лиги ВТБ были введены экс-защитник ЦСКА и сборной России Джон Роберт Холден, экс-защитник «Цмоки-Минска» и сборной Беларуси Александр Кудрявцев, президент УНИКСа Евгений Богачёв и глава ЦСКА Андрей Ватутин, а также массажист ЦСКА Аскер Барчо, сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ на официальной странице в «Твиттере».

Фото с церемонии можно посмотреть на официальной странице Единой лиги ВТБ в социальной сети.

Напомним, Матч всех звёзд Лиги ВТБ состоится сегодня, 16 февраля. В ходе мероприятия пройдёт несколько конкурсов, в том числе слэм-данк-контест и конкурс трёхочковых бросков.