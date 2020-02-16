Хилд выиграл конкурс трёхочковых на Звёздном уик-энде

В ночь на 16 февраля мск в Чикаго (штат Иллинойс, США) в ходе звёздного уик-энда прошёл конкурс трёхочковых бросков. Его победителем стал защитник «Сакраменто Кингз» Бадди Хилд. В финальном раунде он превзошёл защитника «Финикс Санз» Девина Букера. Третье место досталось баскетболисту сборной Латвии и «Вашингтон Уизардс» Давису Бертансу.

Отметим, что Хилд в минувших трёх сезонах в составе «Сакраменто Кингз» неизменно реализовывал более 42,5% бросков из-за дуги. В нынешнем регулярном чемпионате процент попаданий с дальней дистанции упал до 38,5.

В конкурсе трёхочковых также приняли участие Дэвонте Грэм («Шарлотт Хорнетс»), Джо Харрис («Бруклин Нетс»), Зак Лавин («Чикаго Буллз»), Трэй Янг («Атланта Хоукс») и Данкан Робинссон («Майами Хит»).