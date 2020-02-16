Адебайо выиграл конкурс мастерства на Звёздном уик-энде НБА
Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо стал победителем конкурса мастерства, который прошёл в Чикаго (штат Иллинойс, США) в ходе звёздного уик-энда НБА. В финальных попытках он превзошёл одного из лидеров «Индианы Пэйсерс» Домантаса Сабониса.
Адебайо — четырнадцатый номер драфта НБА 2017 года. В нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 54 матчах, набирая 15,8 очка, собирая 10,4 подбора, совершая 4,9 передачи, 1,2 блок-шота и 1,2 перехвата.
В конкурсе также участвовали Патрик Беверли («Лос-Анджелес Клипперс»), Спенсер Динуидди («Бруклин Нетс»), Шэй Гилджесс-Александер («Оклахома-Сити Тандер»), Крис Миддлтон («Милуоки Бакс»), Паскаль Сиакам («Торонто Рэпторс») и Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).
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