Гордон больше не намерен принимать участие в конкурсе данков

В ночь на 16 февраля мск в Чикаго (штат Иллинойс, США) в ходе Звёздного уик-энда прошёл конкурс данков. Его победителем стал форвард «Майами Хит» Деррик Джонс, который опередил форварда «Орландо Мэджик» Аарона Гордона. По мнению многих, успех Джонса был очень спорным. Гордон также считает, что победа Деррику была присуждена не совсем заслуженно.

По завершении конкурса данков Гордон заявил, что больше никогда не будет принимать в нём участие, и добавил, что в этом году его победителем должен был стать он, сообщает Clutch Points.

Ряд обозревателей в «Твиттере» отмечают, что слова Гордона не стоит интерпретировать как протест. Ещё за неделю до начала Звёздного уик-энда Аарон обещал, что после 2020 года не будет принимать участия в данк-контесте.