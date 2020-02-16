Хайнс подарил Айону доширак и сказал, что это традиционная русская лапша

Центровой «Зенита» Густаво Айон поделился ожиданиями от участия в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ и рассказал забавную историю о подарке центрового ЦСКА Кайла Хайнса.

«Матч всех звёзд — отличная возможность для меня и моей семьи расслабиться и получить удовольствие. Уникальный шанс посреди сезона переключиться, разгрузить голову.

Нет, ничего особенного не готовил, разве что Кайл Хайнс подарил мне доширак и сказал, что это традиционная русская лапша, которая наполнит меня энергией перед игрой", — приводит слова мексиканца «Р-Спорт».

Айон прокомментировал и перестановки на тренерском мостике «Зенита». Напомним, после увольнения Жоана Плазы его место занял Хави Паскуаль.

«Никогда не работал с Хави Паскуалем, поэтому сложно говорить что-то, не знаю его. Но мне говорили, что он хороший парень, хороший тренер. Это всё, что могу сказать. Сейчас перед нами стоит задача выиграть как можно больше матчей, чтобы занять лучшую позицию перед стартом плей-офф в Единой лиге ВТБ», — завершил Айон.