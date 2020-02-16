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Тимма: решение о неучастии в Матче звёзд Единой лиги ВТБ было принято три недели назад

Тимма: решение о неучастии в Матче звёзд Единой лиги ВТБ было принято три недели назад
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Форвард баскетбольного клуба «Химки» Янис Тимма объяснил причины, по которым он пропустил Матч звёзд Единой лиги ВТБ.

«Я должен объяснить вам, почему не буду участвовать в сегодняшнем Матче звёзд Единой лиги ВТБ. Решение было принято три недели назад, когда я получил травму в игре в Минске. Поскольку ситуация с травмами в команде была уже плохой, я решил не брать перерыв, чтобы восстановиться, а продолжать играть на обезболивающих уколах, чтобы помочь моей команде бороться за первое место в Единой лиге ВТБ и плей-офф в Евролиге.

Это моё решение, и я с ним живу. Меня так воспитал отец, что команда важнее личного. При этом я хотел бы пожелать всем отличного игрового дня всех звёзд — поддержать любимых, насладиться шоу, отпраздновать баскетбол! Повеселитесь за меня, потому что в последние несколько дней у меня поднялась температура, и я не смогу присутствовать и смотреть шоу всех звёзд. До скорой встречи на площадке — до тех пор я должен подготовить своё тело, чтобы играть на сто процентов в самой важной части сезона! Давайте сделаем это вместе!» — написал Янис Тимма в своём «инстаграме».

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