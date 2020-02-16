Тимма: решение о неучастии в Матче звёзд Единой лиги ВТБ было принято три недели назад

Форвард баскетбольного клуба «Химки» Янис Тимма объяснил причины, по которым он пропустил Матч звёзд Единой лиги ВТБ.
«Я должен объяснить вам, почему не буду участвовать в сегодняшнем Матче звёзд Единой лиги ВТБ. Решение было принято три недели назад, когда я получил травму в игре в Минске. Поскольку ситуация с травмами в команде была уже плохой, я решил не брать перерыв, чтобы восстановиться, а продолжать играть на обезболивающих уколах, чтобы помочь моей команде бороться за первое место в Единой лиге ВТБ и плей-офф в Евролиге.
Это моё решение, и я с ним живу. Меня так воспитал отец, что команда важнее личного. При этом я хотел бы пожелать всем отличного игрового дня всех звёзд — поддержать любимых, насладиться шоу, отпраздновать баскетбол! Повеселитесь за меня, потому что в последние несколько дней у меня поднялась температура, и я не смогу присутствовать и смотреть шоу всех звёзд. До скорой встречи на площадке — до тех пор я должен подготовить своё тело, чтобы играть на сто процентов в самой важной части сезона! Давайте сделаем это вместе!» — написал Янис Тимма в своём «инстаграме».
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